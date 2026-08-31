В первом полугодии потребительский спрос на Кубани вырос более чем на 5%

Потребительский спрос в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года вырос на 5,26%, превысив среднероссийскую динамику в 4,8%. По итогам рейтинга «РИА Новости» регион занял 43-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Средние потребительские расходы жителей края составили 59,7 тыс. руб. в месяц на человека. Для сравнения, в Адыгее, занявшей 38-е место, спрос увеличился на 5,49%, а среднемесячные расходы достигли 44,2 тыс. руб. В Ростовской области показатель вырос на 5,17%, до 55,4 тыс. руб. на человека, регион занял 45-е место.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где потребительский спрос увеличился на 26,6%. Второе место заняла Магаданская область с ростом на 11,4%, третье — Ивановская область, где показатель вырос на 10,1%. В пятерку также вошли Марий Эл (+9,8%) и Башкортостан (+9,6%). Единственным субъектом с отрицательной динамикой стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где спрос снизился менее чем на 1%.

Основным фактором роста в регионах-лидерах стала розничная торговля. На Чукотке и в Магаданской области дополнительный вклад внесло общественное питание. Республика Алтай показала максимальный рост оборота платных услуг.

Среди федеральных округов наиболее заметную динамику продемонстрировал Приволжский ФО — 6,3%. Минимальный рост зафиксирован в Северо-Кавказском ФО — 3,4%.

Самые высокие среднемесячные потребительские расходы пришлись на Москву — 92,6 тыс. руб. на человека, Санкт-Петербург — 79 тыс. руб. и Сахалинскую область — 69,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков