В Екатеринбурге открылся фестиваль кинодебютов «Одна шестая»

На главной сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге состоялось официальное открытие V Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», который будет идти до 3 сентября. Главным событием вечера стал показ фильма «Легенда без номера» режиссера Александры Громовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент фестиваля Евгений Григорьев и автор и ведущая радиопрограммы «Будущее здесь» Рената Гарифуллина

Фото: София Паникова Президент фестиваля Евгений Григорьев и автор и ведущая радиопрограммы «Будущее здесь» Рената Гарифуллина

Фото: София Паникова

Всего на конкурс заявлено 36 дебютных игровых и документальных фильмов из разных стран. По 12 кинолент в каждой программе, которая делится на национальную и международную.

Заявки отечественных авторов разнообразны по жанру, при этом все они затрагивают темы близких отношений, утраты и поиска своего места. Так, в истории Никиты Давыдова «Семь дней счастья» действие происходит в якутской деревне, где жизнь 27-летнего Прокопия с особенностями развития меняется после встречи с сестрой Айыыной.

Работа «Мещера» Владиславы Найденовой обращается к фольклорным и мистическим мотивам, рассказывая историю двух сестер-близняшек из деревни, живущей по традициям начала XX века.

Фильм «Бесконечный день Владимира Каляева» Сергея Петриги рассказывает про ученого-физика. После экологической катастрофы в Черном море он отправляется в Анапу для борьбы с последствиями разлива мазута.

Работа «Сотворение» Константина Пессяникова посвящена сельскому библиотекарю Валерию Фомину, который более 30 лет поддерживает уникальный музей и историю своего села в Тверской области.

В своем роуд-муви «Там, где живут ласточки» Катрина Романова исследует тему уходящей культуры Русского Севера.

«Очень важно для молодого режиссера, который демонстрирует свои первые работы, сделать этот шаг. Мне очень близка метафора поиска чего-то в недрах. Это вообще основа культурного кода нашего региона — тяжелый труд, огранка для того, чтобы найти то, что будет удивлять весь мир»,— сказал на открытии фестиваля министр культуры Свердловской области Илья Марков.

«Наша идеология заключается в том, чтобы создавать возможности. Фильм мы снимаем, в первую очередь для зрителя, но также мы снимаем друг для друга, это же творческое соревнование. Кино — это про то, чтобы передавать идеи. И эти идеи у молодых могут быть довольно резкими, фильмы могут не нравиться, но это первые шаги»,— добавил президент фестиваля Евгений Григорьев.

Ранее куратор сценарной лаборатории фестиваля Александр Архипов рассказал «Ъ-Урал» какие истории сегодня способны заинтересовать зрителя.

София Паникова