ТИКи до конца пятницы сообщат крайизбиркому о датах досрочного голосования

Территориальные избирательные комиссии (ТИКи) до конца пятницы, 28 августа, сообщат в Крайизбирком о датах и времени, в которые будет организовано досрочное голосование на выборах в Государственную думу. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

При этом в пресс-службе Крайизбиркома сослались на свое постановление от 21 августа. Документ размещен на сайте комиссии.

Согласно ему, Крайизбирком решил в рамках думской кампании провести в отдельных муниципалитетах края «досрочное голосование в помещениях для голосования». Он определил избирательные участки, на которых досрочное голосование будет проводиться. Их перечень на сайте не опубликован, но, согласно поступившим в редакцию данным, речь идет о более чем 1,3 тыс. избирательных участков, находящихся в ведении 31 ТИКа. Преимущественно речь идет о ТИКах крупных городов края.

ТИКам предписано определить даты и время досрочного голосования, а если голосование планируется проводить в иных помещениях или на территории, примыкающей к помещению для голосования — и адреса, где будет проходить процедура. О принятом решении они должны до конца пятницы проинформировать Крайизбирком. Также ТИКи должны будут проинформировать о подробностях процедуры досрочного голосования избирателей.

Правовой основой для принятия такого решения стали постановление Центризбиркома от 24 июня об особенностях подготовки проведения этой кампании и решение Антитеррористической комиссии края от 28 июля. Мотивировано оно соображениями обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Пока доподлинно неизвестно, в какие дни будет проводиться досрочное голосование, но некоторые члены ТИКов в своих Telegram-каналах пишут, что речь может идти о четырех днях, предшествующих основным дням голосования. В частности, член одной из территориальных избирательных комиссий Краснодара рассказал «Ъ-Кубань», что его ТИК приняла решение о проведении досрочного голосования с 16:00 до 20:00 в период с 14 по 16 сентября и с 12:00 до 16:00 17 сентября. Представители некоторых партий критикуют это решение, воспринимая его как введение семидневного голосования.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Михаил Волкодав