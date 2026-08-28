В Ярославской области нашли покупателя базы «Ярдормоста» в Переславле

Производственную базу АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) в Переславле-Залесском купит местная компания ООО «Мегагрупп». Информация о подведении итогов публичного предложения опубликована на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области Фото: Министерство имущественных отношений Ярославской области

Компания стала победителем процедуры, предложив за производственную базу 35 млн руб. Второй участник, ООО «Игрек» из Ростова Великого, остановился на предложении в 33 млн руб. Имущество продавалось путем публичного предложения при начальной цене в 58 млн руб. и цене отсечения — 29 млн руб.

ООО «Мегагрупп» зарегистрировано в Переславле-Залесском на улице Свободы. Компания работает с 2022 года. По итогам 2025 года выручка составила 7,4 млн руб., прибыль — 231 тыс. руб. Учредитель — переславский предприниматель Вардан Томеян. Он также является гендиректором переславского ООО «Элитстрой», подрядчика по ремонту дорог.

Имущество базы, расположенной на улице Свободы, 118, включает административно-производственное здание, здание склада и автомобильные весы, трансформаторную подстанцию и газораспределительную станцию, битумохранилище с 10 емкостями, асфальтосмеситель ДС-117-2К и земельный участок площадью 1,6 га. Реализация невостребованного имущества входит в мероприятия плана финансового оздоровления АО «Ярдормост». Вырученные средства направят на организацию хозяйственной деятельности предприятия.

Алла Чижова