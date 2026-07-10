«Ярдормост» начал продавать асфальтоукладчики

Принадлежащее правительству области АО «Ярдормост» выставило на продажу четыре бывших в эксплуатации асфальтоукладчика общей стоимостью 2,6 млн руб. О проведении торгов предприятие объявило в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ярдормост» Фото: АО «Ярдормост»

Помимо техники, «Ярдормост» также выставил на продажу несколько участков в Ярославской области: в Борисове Гаврилов-Ямского округа за 2,3 млн руб., в Новом Некоузе за 720 тыс. руб., в Черкасове Брейтовского округа вместе с нежилым зданием за 1,1 млн руб., в Большом Селе — с производственным гаражом и сварочным цехом за 12,4 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что предприятие продает свое производство в Переславле за 58,4 млн руб.

В правительстве области «Ъ-Ярославль» пояснили, что реализация невостребованного имущества входит в мероприятия плана финансового оздоровления предприятия, который был утвержден в марте 2026 года.

«Вырученные средства от продажи невостребованного имущества планируется направить на организацию хозяйственной деятельности общества»,— сообщили в правительстве.

Ранее руководитель «Ярдормоста» Глеб Масленцев сообщал, что предприятие ждет переориентация: акцент будет сделан на благоустройстве вместо строительства дорог.

Алла Чижова