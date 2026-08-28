В Саратовской области по нацпроекту модернизируют поликлиники и построят 43 ФАПа

В Саратовской области на модернизацию первичного звена здравоохранения выделено более 1,2 млрд руб. в 2026 году. Средства направлены в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил губернатор Роман Бусаргин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию первичного звена здравоохранения в Саратовской области выделено более 1,2 млрд руб. в 2026 году

Фото: t.me / busargin_r На модернизацию первичного звена здравоохранения в Саратовской области выделено более 1,2 млрд руб. в 2026 году

Фото: t.me / busargin_r

Так, в семи медицинских учреждениях региона завершены капитальные ремонтные работы. Обновлены поликлинические отделения Саратовской городской клинической больницы № 9, межрайонной поликлиники № 1, городской поликлиники № 2, детское отделение городской поликлиники № 2, первое отделение поликлиники № 16, а также детские и взрослые подразделения Марксовской районной больницы и второе отделение Энгельсской городской поликлиники № 1.

Для улучшения качества диагностики в девять больниц региона поступят десять единиц современного диагностического оборудования, включая аппараты МРТ, КТ, флюорографы и маммографы. Техника будет установлена в медицинских учреждениях Саратова, Федоровского, Балашовского, Ивантеевского, Калининского, Краснокутского и Пугачевского районов. Минздраву региона и главврачам поручено обеспечить быстрый ввод техники в эксплуатацию после монтажа.

Отдельное внимание уделяется развитию медицинской помощи в сельской местности. Помимо модернизации районных стационаров, в малых населенных пунктах запланировано строительство 43 фельдшерско-акушерских пунктов. Главам муниципалитетов и представителям правительства области предписано лично контролировать ход работ на каждой территории для соблюдения сроков ввода объектов в строй.

Марина Окорокова