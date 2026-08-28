В Ростовской области пройдут дожди и усилится ветер в конце августа

Август в Ростовской области завершится кратковременными дождями, усилением ветра и холодными ночами. Такой прогноз дал Ростовский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В пятницу, 28 августа, днем в южных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Ветер будет северо-восточным и восточным со скоростью 7–10 м/с, при грозе возможны порывы до 15-18 м/с. Воздух днем прогреется до +23…+28°С, по югу и востоку — до +32°С. Ночью местами вновь пройдут дожди, температура опустится до +15…+20°С, местами — до +10°С, в северных районах — до +7°С.

В субботу, 29 августа, осадков не ожидается. Ветер усилится до 8-13 м/с. Днем потеплеет до +25…+30°С, ночью похолодает до +13…+18°С, местами — до +7°С, в северных районах — до +4°С.

В воскресенье, 30 августа, также будет сухо. Ветер станет порывистым и будет достигать 18 м/c. Днем в области ожидается +25…+30°С, ночью — +10…+13 °С, на севере области — до +7°С.

Наталья Белоштейн