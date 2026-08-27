Сезонное повышение заболеваемости ОРВИ началось в Саратовской области

Повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Саратовской области. Подробности сообщили на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

На сегодняшний день эпидемиологический порог по заболеваемости среди взрослых превышен на 35,7%. За неделю показатель вырос на 17%. Медики сообщают о начале сезона гриппа и ОРВИ.

За семь дней респираторные заболевания диагностировали у 5,5 тыс. пациентов. На предыдущей неделе было на 813 человек меньше. Количество госпитализаций снизилось на 6% (215 больных).

«Мы заходим в зону, когда заболеваемость ОРВИ растет. В сентябре в регион поступают три вида вакцин от гриппа, и мы начинаем прививочную кампанию»,— рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков. Также чиновник уточнил, что коронавирусом за неделю заболели восемь человек. Неделей ранее было девять.

Дарья Васенина