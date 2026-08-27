В Ростовской области с начала купального сезона утонули 33 человека

С 1 июня на водоемах Ростовской области погибли 33 человека, из них 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Последний случай гибели на воде произошел в Цимлянском районе. Как сообщал «Ъ-Ростов», накануне водолазы подняли со дна котлована тело погибшей 50-летней местной жительницы.

По информации спасателей, погибшая не умела плавать, однако решила искупаться. Оступившись, она попала ногой в углубление и ушла под воду. Поиски продолжались восемь часов.

Наталья Белоштейн