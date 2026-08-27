В Цимлянске тело утонувшей в котловане обнаружили спустя 8 часов поисков

В Цимлянске накануне, 26 августа, водолазы подняли со дна котлована тело погибшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

По информации спасателей, погибшая не умела плавать, однако решила искупаться. Оступившись, женщина попала ногой в углубление и ушла под воду.

Поиски продолжались восемь часов. В операции были задействованы спасатели Цимлянского и Волгодонского поисково-спасательных подразделений.

«Это место не то что запрещено для купания, я вообще не знаю, как там возможно купаться», — приводят в сообщении слова местных спасатели.

Константин Соловьев