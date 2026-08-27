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Нижегородцу назначили 12,5 года колонии за поджог двух человек

Городецкий городской суд приговорил местного жителя к 12,5 года колонии строгого режима за покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью и умышленное уничтожение имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2025 году осужденный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и ее сыном. Он облил их и квартиру бензином и поджег.

Потерпевших доставили в больницу, они выжили.

Владимир Зубарев