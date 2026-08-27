На обходе Пятигорска два человека погибли в ДТП

На обходе Пятигорска – федеральной трассе «Кавказ» – сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, после чего загорелся. В результате аварии 37-летний водитель минивэна и неустановленный пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще два пассажира Honda – девушки 18 и 29 лет – получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Пятигорскую городскую больницу.

Правоохранители проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Константин Соловьев