Курс доллара. Прогноз на 27–28 августа

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Сезонный спрос на валюту со стороны населения Рубль вновь корректируется вниз, несмотря на приближение основной фазы налогового периода августа. Вероятно, невысокого объема продажи валюты экспортерами недостаточно, чтобы перекрыть сезонный спрос на валюту со стороны населения и в рамках защитных стратегий в свете отсутствия благоприятных перспектив в геополитике. Тем не менее мировые цены на нефть остаются на довольно высоком уровне, создавая позитивные ожидания для рубля на осень.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль слабеет, несмотря на продажу валюты экспортерами Геополитические риски и неустойчивые нефтяные котировки провоцируют ослабление рубля. К китайскому юаню рубль отступил на 0,59%, до 12,56 за юань, к доллару США — на 0,86%, до 84,88 за доллар. Рубль слабеет, несмотря на продажу валюты экспортерами на фоне налогового периода, по завершению которого валютные пары могут проверить на прочность верхние границы диапазонов: 12,2–12,6 руб./CNY, 82–85 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Возможен умеренный рост рубля На этой неделе рубль пока не смог продемонстрировать рост. Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат и улучшение ситуации с валютной ликвидностью, пара юань/рубль стабилизировалась на уровне порядка 12,5 руб./CNY, поддерживаемая снижением цен на нефть. До конца недели при сохранении повышенного предложения валюты возможен умеренный рост рубля, однако существенных колебаний котировок основных мировых валют в ближайшие сессии не ожидается. Вероятно, юань продолжит консолидироваться в диапазоне 12,3–12,8 руб./CNY с тенденцией к приближению к нижней границе диапазона, а курс доллара сохранится в интервале 82–84 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Снижение цен на черное золото способно снизить опасения насчет инфляции в США Российский рубль традиционно получает поддержку от налогового периода в конце месяца. По-прежнему одним из факторов, оказывающих влияние на перспективы рубля, остаются геополитические новости. При этом давление на национальную валюту способно оказать снижение нефтяных цен на фоне перспектив понижения градуса ближневосточной напряженности. Тем временем снижение цен на черное золото способно снизить опасения насчет инфляции в США, что скажется на глобальном курсе американского доллара. Также в центре внимания и снижение доходности казначейских облигаций в США. Между тем в фокусе для европейской валюты оказалась свежая статистика из еврозоны, в частности из Германии, где экономика второго квартала текущего года выросла больше, чем ожидалось ранее.