Курс доллара. Прогноз на 27–28 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С начала недели доллар США заметно укрепил позиции на российском рынке. В среду внебиржевой курс американской валюты поднимался до отметки 84,60 руб./$, что на 1,63 руб. выше значений закрытия пятницы. Рубль теряет на фоне падения цен на нефть, возросших геополитических рисков, а также недостаточно большого объема валюты, продаваемой экспортерами.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|80.00-85.00
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-83.00
|УК Первая
|82.00-85.00
|«Цифра банк»
|82.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|82.00-84.00
|Банк Зенит
|83.00
|Консенсус-прогноз *
|82.92
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Сезонный спрос на валюту со стороны населения
Рубль вновь корректируется вниз, несмотря на приближение основной фазы налогового периода августа. Вероятно, невысокого объема продажи валюты экспортерами недостаточно, чтобы перекрыть сезонный спрос на валюту со стороны населения и в рамках защитных стратегий в свете отсутствия благоприятных перспектив в геополитике. Тем не менее мировые цены на нефть остаются на довольно высоком уровне, создавая позитивные ожидания для рубля на осень.
Рубль слабеет, несмотря на продажу валюты экспортерами
Геополитические риски и неустойчивые нефтяные котировки провоцируют ослабление рубля. К китайскому юаню рубль отступил на 0,59%, до 12,56 за юань, к доллару США — на 0,86%, до 84,88 за доллар. Рубль слабеет, несмотря на продажу валюты экспортерами на фоне налогового периода, по завершению которого валютные пары могут проверить на прочность верхние границы диапазонов: 12,2–12,6 руб./CNY, 82–85 руб./$.
Возможен умеренный рост рубля
На этой неделе рубль пока не смог продемонстрировать рост. Несмотря на увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат и улучшение ситуации с валютной ликвидностью, пара юань/рубль стабилизировалась на уровне порядка 12,5 руб./CNY, поддерживаемая снижением цен на нефть. До конца недели при сохранении повышенного предложения валюты возможен умеренный рост рубля, однако существенных колебаний котировок основных мировых валют в ближайшие сессии не ожидается. Вероятно, юань продолжит консолидироваться в диапазоне 12,3–12,8 руб./CNY с тенденцией к приближению к нижней границе диапазона, а курс доллара сохранится в интервале 82–84 руб./$.
Снижение цен на черное золото способно снизить опасения насчет инфляции в США
Российский рубль традиционно получает поддержку от налогового периода в конце месяца. По-прежнему одним из факторов, оказывающих влияние на перспективы рубля, остаются геополитические новости. При этом давление на национальную валюту способно оказать снижение нефтяных цен на фоне перспектив понижения градуса ближневосточной напряженности. Тем временем снижение цен на черное золото способно снизить опасения насчет инфляции в США, что скажется на глобальном курсе американского доллара. Также в центре внимания и снижение доходности казначейских облигаций в США. Между тем в фокусе для европейской валюты оказалась свежая статистика из еврозоны, в частности из Германии, где экономика второго квартала текущего года выросла больше, чем ожидалось ранее.
До конца недели курс доллара может находиться в диапазоне 83–85 руб./$
Цены на нефть Brent на мировых площадках перешли к снижению, что может повлиять на ожидания участников локального валютного рынка по продолжительности периода, в течение которого рубль будет получать поддержку от ситуации на Ближнем Востоке. В итоге может вырасти значимость факторов, способствующих ослаблению рубля: роста импорта, мер по балансированию топливного рынка, возможного увеличения оттока капитала, обсуждаемого снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле с 1 января 2027 года. До конца недели курс доллара может находиться в диапазоне 83–85 руб./$, курс юаня — 12,35–12,65 руб./CNY.