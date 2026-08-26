В Таганроге планируют обустроить 42 площадки для сбора ТКО за 4,4 млн рублей

В Таганроге ищут подрядчика для обустройства мест сбора твердых коммунальных отходов в 2026 году. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организатором закупки выступает МКУ «Благоустройство». Начальная цена контракта составляет более 4,4 млн руб. Срок исполнения — до 29 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из местного бюджета города Таганрога.

В перечень работ вошли 42 адреса, в том числе участки на улицах Шевченко, Дачная, Чехова, Спортивная, Большая Лиманная, а также в переулках Добролюбовский, Итальянский, Кубанский, Некрасовский, Украинский, Сельский и других.

Согласно сметным расчетам, в эту сумму контракта входят строительные работы стоимостью 2,6 млн руб., монтажные работы на 964 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих предусмотрены в размере 689 тыс. руб., машинистов — на 27 тыс. руб. Отмечается, что сметная документация сформирована в уровне цен второго квартала 2026 года.

Константин Соловьев