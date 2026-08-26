Два свердловских завода обвинили в поддержке завышенных цен на серную кислоту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении двух предприятий в Свердловской области за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) и предприятие «Святогор» в Красноуральске, входящие в ГК «БизнесГлобус», согласно анализу ФАС, установили и поддерживали монопольно высокие цены на серную кислоту в 2024-2025 годах. По результатам анализа средневзвешенных цен и себестоимости производства продукции, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний, они занимают доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты. Вещество используется для производства минеральных удобрений.

Дела по аналогичным обвинениям также возбуждены в отношении Медногорского медно-серного комбината (Оренбургская область, ГК «БизнесГлобус») и компании «Карабашмедь».

Ирина Пичурина