Два нижегородских райпо и «Ла Фуд» уличили в обороте сомнительной продукции

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области уличило два райпо и ООО «Ла Фуд» в нарушении прослеживаемости продукции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ПК «Починковское райпо» 18 августа приняло на склад мясную основу из индейки для котлет, произведенную в другом регионе, на которую ветеринарно-сопроводительный документ аннулировали еще в июне. Эту же продукцию принимают и в ПК «Бутурлинское райпо». Статус «аннулирован» показывает, что нельзя однозначно подтвердить безопасность продукта, отметили в Россельхознадзоре.

Ветеринарный врач «Ла Фуд» в июле оформил продукт «куриное филе грудки запеченное нарезанное». При этом производственный документ на него аннулировали еще в сентябре 2025 года, так как партия не соответствовала обязательным требованиям.

С начала 2026 года выявили более 15 подобных нарушений в отношении 675 ветеринарных документов.

Галина Шамберина