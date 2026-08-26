В Новороссийске оштрафовали капитана теплохода за контрабанду $270 тысяч

Капитан теплохода «Novi» Фикрат Гасимов получил штраф в 2,15 млн рублей за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС $270 тыс. Наличные мужчина спрятал на судне и не задекларировал при прохождении контроля в Новороссийске, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России по Краснодарскому краю Фото: ФСБ России по Краснодарскому краю

Как установил Ленинский районный суд Новороссийска, в феврале 2026 года Фикрат Гасимов находился на борту теплохода «Novi» на территории Абхазии. Он поместил $270 тыс. в тканевый мешок, который спрятал в пластиковом ведре в ванной комнате своей каюты.

При прохождении таможенного и пограничного контроля в Новороссийске капитан деньги не задекларировал. При досмотре судна на участке Новорослесэкспорта наличные обнаружили и изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По Таможенному кодексу ЕАЭС обязательному декларированию подлежат наличные деньги, если при единовременном перемещении их сумма превышает эквивалент $10 тыс.

Фикрат Гасимов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 2,1537 млн руб. Изъятые $270 тыс. обращены в собственность государства. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко