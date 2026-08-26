Суд отказал матери погибшего тюменца из ЧВК «Вагнер» в выплате в 3 млн руб.

Казанский районный суд Тюменской области отклонил иск жительницы региона, требовавшей выплатить ей 3 млн руб. в качестве единовременной региональной помощи. Она настаивала на том, что ее погибший на специальной военной операции (СВО) сын, боец ЧВК «Вагнер», должен быть приравнен к контрактнику, заключившему соглашение с Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Погибший в марте 2023 года в составе ЧВК «Вагнер» тюменец был посмертно награжден медалью «За отвагу», а его мать получила статус члена семьи ветерана боевых действий. Однако в декабре 2024 года управление соцзащиты отказало в предоставлении финансовой поддержки, сославшись на отсутствие у бойцов ЧВК статуса военнослужащих. Выплата предусмотрена для семей погибших военнослужащих, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, заключивших контракт с Министерством обороны.

Представители Минобороны и соцзащиты указали, что ЧВК «Вагнер» не является добровольческим формированием, созданным по решению президента, и не входит в структуру ВС РФ. ФЗ «О ветеранах» относит бойцов ЧВК «Вагнер» к категории лиц, имевших иные правоотношения с организациями, содействующими армии, но это не приравнивает их к военнослужащим для целей региональных выплат. Решение социальной защиты было признано законным и обоснованным.

Ирина Пичурина