В Ростовской области продажи БАДов для похудения выросли на 4% за год

В Ростовской области аптечные продажи БАДов для похудения и очищения организма в первом полугодии 2026 года выросли на 4%, а в денежном выражении — до 24,2 млн руб. Объем продаж в упаковках увеличился на 10% — до 44,9 тыс., при этом средняя стоимость упаковки снизилась на 6%, до 539 руб., сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре продаж лидирует «Витамир Псиллиум», на который приходится 19% продаж в денежном выражении. Далее идут Allvit Slim Complex — 5%, «Эвалар Липотропный фактор Anti-Age» — 5%, «Эвалар Турбослим Ночь усиленная формула» — 4% и Evalar Laboratory Берберин — 4%.

В соседнем Краснодарском крае динамика оказалась значительно выше. Аптечная выручка от продажи таких БАДов в регионе выросла на 68% — с 112,9 млн до 189,7 млн руб.

Кроме того, продажи в натуральном выражении в крае увеличились на 70%, до 373,7 тыс. упаковок, а средняя стоимость упаковки снизилась на 1%, до 508 рублей.

На Кубани доля «Витамир Псиллиум» еще выше — 30%. На «Витамир SlimTabs Синефрин/альфа-липоевая кислота» приходится 11% продаж, на «Фительканор L-карнитин Power» и «Оптифайбер» — по 5%, на Evalar Laboratory Берберин — 4%.

В целом по России аптечные продажи БАДов для похудения и очищения выросли на 24% — с 1,45 млрд до 1,79 млрд руб. В натуральном выражении продажи увеличились на 14%, до 2,92 млн упаковок. Средняя стоимость упаковки выросла на 8%, до 614 руб.

При этом доля онлайн-продаж в Ростовской области составила 20% в денежном выражении, на Кубани — только 8%. В целом по России через интернет реализуется 40% таких БАДов в денежном выражении.

Нурий Бзасежев