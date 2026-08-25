Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе «Шахты — Цимлянск»

В Константиновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек и четверо пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне, 24 августа 16:20, на трассе «Шахты — Цимлянск». По предварительным данным, водитель 2004 года рождения за рулем Hyundai Greta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Tank 400 под управлением водителя 1980 года рождения.

От полученных травм водитель Tank 400 скончался в медицинском учреждении. В результате аварии также пострадали три пассажира Hyundai Greta — 2008, 2017 и 1972 годов рождения — и пассажир Tank 400 1980 года рождения. Все они госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд