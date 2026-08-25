Майские заморозки резко сократили численность непарного шелкопряда на Алтае

Площадь очага непарного шелкопряда в Чарышском лесничестве резко сократилась (до 4,73 тыс. га) и перестала вызывать беспокойство у специалистов. Итоги обследования территории лесничества лесопатологами центра защиты леса Алтайского края подвели в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зубакин Фото: Алексей Зубакин

«В насаждениях Чарышского лесничества очаг непарного шелкопряда затух под воздействием естественных факторов на площади 25,23 тыс. га»,— подсчитали в ведомстве.

По оценке биологов, главными причинами гибели гусениц стали заморозки в третьей декаде мая и «активная жизнедеятельность энтомофагов в летний период».

Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Повреждает до 300 видов растений (почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников). Как писал «Ъ-Сибирь», проблема, вызванная ростом его численности, обострилась в Алтайском крае в 2024 году. Прежде всего она коснулась Чарышского района.

Валерий Лавский