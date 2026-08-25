Жители таймырского поселка пожаловались на дым от горящей тундры

Плотный дым с сильным запахом гари окутал поселок Носок, расположенный в устье Енисея в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Причиной стал пожар в окрестной тундре.

«По словам жителей, целые гектары в районе поселка Носок горят уже несколько дней. Люди активно делятся в социальных сетях кадрами бушующего огня и жалуются на сильный запах гари»,— говорится в сюжете «Вести Красноярск».

По данным райадминистрации, 24 августа состоялась встреча руководителей района с инициативной группой жителей поселка. «Для формирования объективной картины в адрес директора КГАУ “Лесопожарный центр” направлено обращение о проведении авиамониторинга территории для определения наличия неучтенных участков горения тундровой растительности и предоставления профессиональной оценки обстановки в районе поселка Носок»,— говорится в сообщении по итогам встречи.

В поселке проживает 1,8 тыс. человек.

Валерий Лавский