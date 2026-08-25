Суд обязал выпускника омского вуза сдать диплом, полученный за взятку

Омский облсуд подтвердил решение Куйбышевского райсуда, который признал недействительным диплом выпускника Омского госуниверситета путей сообщения (ОмГУПС). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Разбирательство инициировала транспортная прокуратура, которая обратилась с иском к ОмГУПС и его выпускнику. Райсуд установил, что осенью 2022 года выпускник через посредника передал взятку 7 тыс. руб. преподавателю и получил положительные оценки за зачет и экзамен по дисциплине «правила технической эксплуатации железных дорог» без проверки знаний. Летом 2024 года ОмГУПС выдал ему диплом по специальности «Подвижной состав железных дорог».

Транспортная прокуратура потребовала признать диплом недействительным, сдать его и аннулировать. Решением Куйбышевского райсуда иск удовлетворен в полном объеме.

Илья Николаев