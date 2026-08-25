Мэрия Абакана объявила конкурс эскизов для памятника участникам СВО

В Абакане планируется установить памятник участникам СВО. Это следует из постановления мэрии столицы Республики Хакасия о проведении конкурса на лучший эскизный проект скульптурно-архитектурной композиции.

Творческий конкурс проводится для «повышения уровня архитектурной выразительности городских территорий и мест общего пользования». Его организатором выступает департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства. Конкурсная комиссия будет принимать эскизы с 26 августа по 4 декабря 2026 года. Победителю обещана премия в 250 тыс. руб.

Согласно документу, памятник планируется установить в Георгиевском саду Парка культуры и отдыха.

Валерий Лавский