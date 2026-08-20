Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 21 августа

Австралийский доллар 59,3154
Английский фунт 113,4295
Белорусский рубль 27,9443
Гонконгский доллар* 10,6252
Дирхам ОАЭ 22,6971
Доллар США 83,3550
Евро 96,7335
Индийская рупия** 87,1535
Казахстанский тенге** 18,0336
Канадский доллар 60,2973
Китайский юань 12,4057
СДР 114,1363
Сингапурский доллар 65,5667
Турецкая лира* 17,4056
Украинская гривна* 18,6834
Шведская крона* 87,6328
Швейцарский франк 104,4680
Японская иена** 52,6165

*За 10. **За 100.