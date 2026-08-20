Черноземье 20.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 21 августа Австралийский доллар 59,3154 Английский фунт 113,4295 Белорусский рубль 27,9443 Гонконгский доллар* 10,6252 Дирхам ОАЭ 22,6971 Доллар США 83,3550 Евро 96,7335 Индийская рупия** 87,1535 Казахстанский тенге** 18,0336 Канадский доллар 60,2973 Китайский юань 12,4057 СДР 114,1363 Сингапурский доллар 65,5667 Турецкая лира* 17,4056 Украинская гривна* 18,6834 Шведская крона* 87,6328 Швейцарский франк 104,4680 Японская иена** 52,6165 *За 10. **За 100.