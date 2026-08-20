Школы и детсады в Запорожской области оборудуют генераторами
Все школы и детские сады Запорожской области в новом учебном году оборудуют генераторами. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Будем запускать школы и детские сады на генераторах. Поставил задачу профильному министерству регулярно докладывать о подготовке к началу обучения и координировать действия с учетом оперативной обстановки»,— написал губернатор в своих соцсетях. По его словам, профильный министр должен лично взаимодействовать с руководителями учреждений, принимая во внимание все их запросы.
Ранее власти региона объявили, что более 7 тыс. школьников из трех прифронтовых районов Запорожской области (городской округ Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский муниципальные округа) начнут учебный год на дистанционном обучении из-за сложной оперативной обстановки. По информации чиновников, с 1 сентября в области откроются 148 школ и 108 детских садов. В них учатся 33 тыс. учеников.
Решение оснастить школы и детские сады генераторами в Запорожской области принято на фоне продолжающихся проблем с электроснабжением в регионе, вызванных ударами Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре. Например, 17 января 2026 года губернатор Евгений Балицкий сообщал, что значительная часть области обесточена, и социально значимые объекты, включая водоснабжение и критическую инфраструктуру, обеспечиваются генераторами. Также 22 февраля 2026 года и 27 марта 2026 года сообщалось о повторных отключениях электроэнергии из-за ударов по энергетической системе региона.
В июне 2026 года в Запорожской области несколько раз наносились удары по энергоинфраструктуре, что привело к обесточиванию Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. В ходе ремонтно-восстановительных работ после атак БПЛА в Запорожской области 2 июля 2026 года погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго». С начала специальной военной операции 28 сотрудников энергопредприятий, входящих в АО «Юго-Западная электросетевая компания», погибли, и 77 получили ранения при восстановлении электроснабжения.
Похожая ситуация с подготовкой к учебному году наблюдается и в Херсонской области, где школы с 1 сентября организуют учебный процесс в смешанном режиме. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что для подготовки школ к отопительному сезону требуется уголь и генераторы.