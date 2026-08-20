Школы и детсады в Запорожской области оборудуют генераторами

Все школы и детские сады Запорожской области в новом учебном году оборудуют генераторами. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Будем запускать школы и детские сады на генераторах. Поставил задачу профильному министерству регулярно докладывать о подготовке к началу обучения и координировать действия с учетом оперативной обстановки»,— написал губернатор в своих соцсетях. По его словам, профильный министр должен лично взаимодействовать с руководителями учреждений, принимая во внимание все их запросы.

Ранее власти региона объявили, что более 7 тыс. школьников из трех прифронтовых районов Запорожской области (городской округ Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский муниципальные округа) начнут учебный год на дистанционном обучении из-за сложной оперативной обстановки. По информации чиновников, с 1 сентября в области откроются 148 школ и 108 детских садов. В них учатся 33 тыс. учеников.

Александр Дремлюгин, Симферополь