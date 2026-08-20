В Воронежской области уравняли одиноких родителей в праве на бесплатную юрпомощь

На внеочередном заседании воронежской областной думы парламентарии расширили круг получателей правовой помощи от государства. Теперь на бесплатные консультации юристов в регионе могут претендовать и отцы-одиночки, воспитывающие ребенка до 14 лет. Об этом сообщили в облдуме. Ранее право на бесплатную юрпомощь имели только одинокие матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Еще одно изменение направлено на родителей с маленькими детьми. Ранее закон предоставлял бесплатную юрпомощь по вопросам восстановления на работе, взыскания зарплаты, назначения и выплаты пособий исключительно женщинам, имеющим детей до трех лет. Принятая поправка заменяет слово «женщинам» на «родителям», тем самым распространяя эту гарантию и на отцов в аналогичной ситуации.

«Мы устранили существовавшие пробелы в законодательстве, чтобы каждый родитель мог получить необходимую юридическую помощь при защите прав своих детей. Это особенно важно в сложных жизненных ситуациях, когда оперативная консультация или составление документов могут сыграть решающую роль»,— отметил председатель облдумы Юрий Матузов.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал о принятии депутатами воронежской облдумы еще одного закона — о ежемесячных выплатах беременным женщинам с фенилкетонурией (редким наследственным заболеванием).

Диана Нагайцева