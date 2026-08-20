Воронежские депутаты ввели выплаты для беременных с фенилкетонурией

На внеочередном заседании воронежской областной думы парламентарии ввели дополнительные выплаты для беременных женщин с диагнозом фенилкетонурия — редким наследственным нарушением обмена веществ, требующим пожизненного соблюдения жесткой низкобелковой диеты. Об этом сообщили в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев / Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев / Коммерсантъ

Ежемесячная денежная выплата в размере 15 тыс. руб. будет назначаться женщинам, постоянно проживающим в Воронежской области, с месяца постановки на учет по беременности, но не ранее шести недель, и поступать вплоть до рождения ребенка.

За счет выплат власти намерены снизить риск появления на свет детей с тяжелыми врожденными патологиями у женщин, страдающих фенилкетонурией. Отмечается, что в период вынашивания ребенка соблюдение низкобелковой диеты для матери приобретает жизненно важное значение. Превышение допустимого уровня фенилаланина в ее крови грозит плоду тяжелыми заболеваниями. Стоимость же специализированных продуктов — безбелкового хлеба, макарон, заменителей яиц и молока — в пять-десять раз выше цены обычных продуктов.

«Мы понимаем, что многие семьи просто не в силах оплачивать специальные продукты самостоятельно. Новая мера поддержки — это реальная помощь будущим мамам в самый ответственный период, когда цена вопроса — здоровье и жизнь их ребенка»,— отметил председатель облдумы Юрий Матузов.

В апреле депутаты облдумы уже приняли закон о ежемесячной выплате в той же сумме для семей, воспитывающих детей до 18 лет с фенилкетонурией. Эти средства идут на покрытие расходов на специализированное лечебное питание, необходимое для пожизненной строгой диеты, и назначаются независимо от наличия других льгот.

В марте 2022 года «Ъ-Черноземье» также рассказывал о планах властей Белородской области ввести ежемесячные выплаты в 15 тыс. руб. для несовершеннолетних, страдающих фенилкетонурией.

Подробнее об этой и других инициативах в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Диана Нагайцева