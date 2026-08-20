Прокуратуре не удалось обжаловать банкротство экс-главы районов Казани

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании бывшего главы администраций Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Апелляционную жалобу прокуратуры Татарстана суд оставил без удовлетворения.

Ранее суд первой инстанции признал господина Миронова несостоятельным и ввел процедуру реализации его имущества. Заявление о собственном банкротстве на сумму 155 млн руб. бывший чиновник подал в феврале этого года.

Анна Кайдалова