Экс-главу двух районов Казани Сергея Миронова признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего главу администраций Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и ввел процедуру реализации имущества. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск о собственном банкротстве на сумму 155 млн руб. господин Миронов подал в феврале этого года.

Сергей Миронов возглавлял администрации двух районов Казани с 2016 по 2024 год. С должности его уволили в связи с утратой доверия.

В 2025 году суд признал бывшего чиновника виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде лишения свободы и запретили занимать должности на госслужбе. В июле прошлого года Верховный суд Татарстана постановил взыскать с Миронова и его родственников 437 млн руб.

