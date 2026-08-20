Исследователи назвали КРТ главным инструментом адаптации жилищного рынка

Российская жилищная политика в 2022–2025 годах прошла два этапа адаптации к изменившимся экономическим условиям. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Ирина Шевцова, Алексей Сорбалэ, Денис Стремоухов и Андрей Стародубцев, рассказали «Ъ Северо-Запад» в университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователи ВШЭ из Петербурга оценили эффект КРТ на рынок застройки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Исследователи ВШЭ из Петербурга оценили эффект КРТ на рынок застройки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения они выбрали четыре города-миллионника — Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. По словам старшего научного сотрудника Центра сравнительных исследований власти и управления НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Алексея Сорбалэ, города отличаются объемами жилищного строительства и доступностью семейной ипотеки, что позволило оценить работу федеральных инструментов в разных условиях.

«К 2024 году система перешла на адаптационный трек. Ключевым механизмом стало комплексное развитие территорий. КРТ сделало правила игры для девелоперов, представителей власти и покупателей более предсказуемыми»,— пояснил Алексей Сорбалэ.

В Санкт-Петербурге закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2025 года. Исследователи считают, что Северную столицу, вероятно, ждет тот же сценарий развития механизма, который уже сформировался в других регионах.

КРТ позволяет заранее определить параметры развития территории и инфраструктурные обязательства инвестора. Девелоперы, опрошенные в рамках исследования, отмечали, что такая предсказуемость особенно важна в условиях нестабильной экономической ситуации.

«Застройщикам становится понятно, какие нужно закладывать риски и расходы. Соответственно, у граждан тоже появляется большая уверенность в том, что в итоге они въедут к определенному сроку в новое жилье, потому что к КРТ допускаются экономически сильные игроки, способные закончить большой проект»,— отметил эксперт.

Матвей Николаев