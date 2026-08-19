Вузы становятся выше

В ряде кубанских вузов стоимость обучения в новом учебном году увеличилась на 4–10%. Среди самых дорогих направлений опрошенные «Ъ-Кубань» представители учебных заведений отметили юриспруденцию, экономику, сферу IT, а также инженерные и высокотехнологичные направления. Выросло и количество заявлений от абитуриентов — в среднем на 15–30% в зависимости от конкретного вуза и направления подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

В Кубанском государственном университете (КубГУ) стоимость обучения для студентов вуза (второй и последующие курсы) в 2026/2027 учебном году увеличилась в соответствии с официальным уровнем инфляции (то есть, на 4%), предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости произошло на всех направления подготовки и специальностях, по всем формам обучения, рассказал «Ъ-Кубань» проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию университета Семен Кустов.

По его словам, для абитуриентов, поступающих на 1 курс в 2026 году, стоимость обучения также стала выше по всем направлениям подготовки и специальностям как высшего, так и среднего профессионального образования.

«В условиях текущей экономической ситуации и ограничения платного приема в КубГУ было принято решение о применении в 2026 году единого коэффициента при установлении стоимости обучения. При этом вуз разделяет направления по затратности образовательного процесса и востребованности, что приводит в ряде случаев к существенной разнице в стоимости обучения между разными программами»,— отметил господин Кустов.

Как отмечает собеседник издания, лидеры цен — творческие направления, сфера IT, юриспруденция и экономика. При этом социально-ориентированные программы, педагогические и естественно-научные специальности, имеют значительно более низкую стоимость. Например, стоимость обучения на 1 курсе по направлению подготовки «Экономика» в КубГУ составляет 227,5 тыс. руб. (было 175 тыс. руб.).; «История, Социология, Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: изобразительное искусство, компьютерная графика) — по 195 тыс. руб. (было 150 тыс. руб.).

Среди самых дорогих направлений подготовки бакалавриата и специалитета Семен Кустов отметил дизайн (390 тыс. руб.), графику (321,3 тыс. руб.), архитектуру (312 тыс. руб.). Среди самых дорогих направлений подготовки магистратуры собеседник «Ъ-Кубань» также отметил дизайн (416 тыс. руб.), юриспруденцию (300 тыс. руб.) и архитектуру (286 тыс. руб.).

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) средняя стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета в составляет порядка 215 тыс. руб. в год, что примерно на 10% выше, чем годом ранее, рассказал проректор по учебной работе КубГТУ кандидат технических наук, доцент Евгений Дьяконов.

«Наиболее заметный рост стоимости наблюдается по инженерным и высокотехнологичным направлениям, где подготовка требует дорогостоящего лабораторного оборудования, специализированного программного обеспечения и современной производственной базы»,— комментирует господин Дьяконов.

По его словам, в числе самых дорогостоящих направлений в КубГТУ — «Специальные системы жизнеобеспечения» — 282 408 руб./год; «Нефтегазовое дело» — 266 010 руб./год; «Землеустройство и кадастры» — 248 088 руб./год.

«При этом университет сохраняет доступную стоимость обучения по социально-гуманитарным и экономическим направлениям. На факультете экономики, управления и бизнеса стоимость очного обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет порядка 169–172 тыс. руб. в год. Изменение стоимости связано с ростом нормативных затрат на реализацию образовательных программ, расходов на оплату труда, обновление лабораторного оборудования, программного обеспечения и современной образовательной инфраструктуры»,— отмечает Евгений Дьяконов.

В Кубанском аграрном университете (КубГАУ) стоимость обучения также увеличилась в среднем на уровень инфляции. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КубГАУ Альберт Магомедтагиров, самыми дорогими направлениями стали сетевые программы экономического блока с ведущими вузами страны.

«Тенденция из года в год сохраняется: наблюдаем повышенный интерес к направлениям биологического и инженерного блоков. Конкурс высокий на всех специальностях»,— комментирует спикер.

По состоянию на конец июля в аграрный университет подано более 69 тыс. заявлений от 13 тыс. абитуриентов. По сравнению с прошлым годом количество заявлений и абитуриентов увеличилось на четверть.

Как рассказал директор Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (РГУП) Алексей Крыцула увеличение стоимости в сравнении с 2025 годом на юридическом факультете в их вузе составило 26,32%, на факультете непрерывного образования (колледж) — 28%. Самое дорогое направление подготовки —«Юриспруденция» составляет 240 тыс. руб./год. Самый высокий конкурс —на специальность «Судебная и прокурорская деятельность» направления юриспруденции. По словам Алексея Крыцулы, низкоконкурсных направлений подготовки и специальностей в вузе нет. Например, на юриспруденцию конкурс составил 96 человек на бюджетное место. В сравнении с прошлым годом количество заявлений на программы высшего образования увеличилось на 18%.

Как отмечает Семен Кустов, по состоянию на 23 июля, в КубГУ в этом году средний конкурс составил 21,35 заявлений на место. Для сравнения: в этот же день год назад конкурс был 16,92 заявления на место. Самыми высококонкурсными в КубГУ традиционно являются юридический факультет — направления «Юриспруденция» (200,6 заявлений на место), «Судебная и прокурорская деятельность» (105,6 заявлений на место), «Правовое обеспечение национальной безопасности» (69,1 заявлений на место). Но если оценить конкурс только на основные бюджетные места (без учета выделенных квот), то, например, на юриспруденцию количество заявлений на место составило около 600.

Однако есть направления, куда конкурс в вузе составляет менее 10 заявлений на место. Например, математика — 7,6 заявлений; химия — 8,2; документоведение и архивоведение — 8,1; социальная работа — 9,3; искусство костюма и текстиля — 9,45. На ряде направлений педагогического образования конкурс варьируется от 5,5 заявлений на место.

По данным, на 23 июля, более 20 тыс. абитуриентов в КубГУ подали заявления на более чем 118 тыс. конкурсных групп. Для сравнения: по итогам приемной кампании 2025 года 20 804 абитуриента подали заявления на 98 343 конкурсные группы.

Как утверждает Евгений Дьяконов, в КубГТУ в 2026 году подано рекордное за последние годы количество заявлений. По данным на конец июля, только на программы бакалавриата и специалитета поступило 62 091 заявление — более чем на 30% больше, чем в 2025 году.

«Наибольший интерес традиционно вызывают направления факультета информационных технологий и кибербезопасности. В этом году на программы бакалавриата и специалитета факультета подано 15 327 заявлений — на 15% больше, чем в 2025 году. Еще более заметную динамику показывает факультет экономики, управления и бизнеса: 9 136 заявлений, что на 35% превышает показатель прошлого года»,— говорит собеседник «Ъ-Кубань».

Среди отдельных направлений подготовки одни из лидеров —«Строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений», куда суммарно подано около 7 тыс. заявлений. Около 6 тыс. заявлений поступило на ИТ-направления, еще около 6 тыс.— на направления в сфере информационной и кибербезопасности Экономические и управленческие направления также суммарно набрали около 6 тыс. заявлений.

По оценкам Евгения Дьяконова, спрос вырос и на инженерные направления. В зависимости от специальности прирост составляет от 10 до 20%. На направления теплоэнергетики и электроэнергетики подано около 3 тыс. заявлений, на машиностроение и робототехнику — порядка 1,4 тыс.

«На отдельные технические специальности традиционно подается меньше заявлений, чем, например, на ИТ или экономику. Это во многом связано со спецификой поступления: для таких направлений требуется профильная математика, физика или другие естественно-научные предметы ЕГЭ, а сама подготовка требует серьезной фундаментальной базы. При этом именно инженерные специальности сегодня демонстрируют устойчивый рост интереса абитуриентов, что мы связываем, в том числе, с высоким спросом на инженерные кадры со стороны промышленности и технологических компаний»,— резюмировал господин Дьяконов.

Сергей Емельянов