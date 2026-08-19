Диверсия привела к взрыву на газопроводе в Сирии
Диверсия стала причиной взрыва на экспортном газопроводе от завода Аль-Джабса в сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление Сирийской нефтяной компании (SPC).
Взрыв произошел около 04:00 мск, транспортировка газа по магистрали была прекращена. Скважины были изолированы, предохранительные клапаны перекрыты. Пострадавших нет.
Остановка подачи топлива повлияла на работу генерирующих турбин. В SPC отметили, что совместно с Сирийской электрической компанией подача энергии компенсируется с помощью альтернативных источников.
SPC расследует происшествие. Предприятие принимает дополнительные меры по усилению охраны всех принадлежащих ему нефтяных и газовых объектов, а также трубопроводной инфраструктуры, добавили в компании.
18 августа 2026 года в сирийском Баниясе на тепловой электростанции произошел взрыв одного из резервуаров во время технических работ, в результате чего погибли три человека. В декабре 2024 года крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в Баниясе остановил работу из-за прекращения поставок иранской сырой нефти, поскольку 90% сырья поступало из Ирана. Сирия активно ищет пути восстановления своей энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе конфликта, что подтверждается переговорами о поставках газовых турбин с американской GE Vernova и германской Siemens Energy, которые состоялись в ноябре 2025 года.