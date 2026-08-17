Суд разрешил продать катер рыбинской верфи за долги перед бюджетом

Арбитражный суд Ярославской области разрешил обратить взыскание на корпус катера «Марлин», принадлежащий ООО «Судостроительная верфь „Бэлл“». Имущество реализуют с публичных торгов, его начальная продажная стоимость определена в 3,645 млн руб. Решение опубликовано 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Арбитражный суд Ярославской области



С иском в суд обратилась налоговая служба. После налоговой проверки верфи в декабре 2021 года ей было предписано уплатить 3,33 млн руб. налогов и страховых взносов и 315,3 тыс. руб. пеней.

В отношении имущества компании, включая корпус «Марлина», налоговая инспекция приняла обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение и передачу в залог без согласия налогового органа. По состоянию на июль 2026 года задолженность верфи перед бюджетом составляла 431,5 тыс. руб. В связи с этим суд удовлетворил иск. Представители ответчика в суд не явились.

«Ъ» сообщал, что в феврале 2023 года Рыбинский городской суд приговорил гендиректора предприятия Олега Белкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, верфь в 2019–2020 годах изготовила патрульные десантные катера и пыталась вывезти их в ОАЭ под видом прогулочных катеров «Марлин». В уголовном деле речь шла о катерах с заводскими номерами 001 и 002. Сейчас суд обратил взыскание на корпус под номером 005.

Антон Голицын