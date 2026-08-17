В Орловском районе отремонтировали участок дороги за 16,3 млн рублей

В Орловском районе завершился ремонт участка автодороги регионального значения Семикаракорск — Большая Мартыновка — поселок Красноармейский. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В нормативное состояние привели более 1,1 км дорожного полотна — на участке со 100-го по 101-й километр. Стоимость работ составила более 16,3 млн руб.

Подрядчик выполнил весь запланированный комплекс мероприятий в полном объёме. Качество работ соответствует нормативным требованиям, движение по участку осуществляется в штатном режиме.

Мария Хоперская