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В Орловском районе отремонтировали участок дороги за 16,3 млн рублей

В Орловском районе завершился ремонт участка автодороги регионального значения Семикаракорск — Большая Мартыновка — поселок Красноармейский. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

В нормативное состояние привели более 1,1 км дорожного полотна — на участке со 100-го по 101-й километр. Стоимость работ составила более 16,3 млн руб.

Подрядчик выполнил весь запланированный комплекс мероприятий в полном объёме. Качество работ соответствует нормативным требованиям, движение по участку осуществляется в штатном режиме.

Мария Хоперская

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