«Зенит» выиграл без интриги

«Зенит» поднялся на второе место в чемпионате России по футболу, разгромив на «Газпром Арене» московское «Динамо» в матче четвертого тура со счетом 3:0. Дубль записал на свой счет Александр Соболев, третий гол забил Максим Глушенков, что позволило ему остаться лидером списка бомбардиров РПЛ.

На «Зенит» после поражения от «Родины» в предыдущем туре (1:2) выплеснулось много критики. Наиболее горячие головы предлагали отправить в отставку Сергея Семака, главного тренера команды. Так бывает всегда, когда «Зенит» терпит неудачи. Говорят о том, что у Семака кончились идеи, ему пора уступить место на тренерской скамейке кому-то другому. То есть большой кредит доверия к Сергею Богдановичу есть только у руководства клуба, но не у болельщиков. Это притом, что под руководством Семака «Зенит» проигрывает не так часто за весь чемпионат: раза два-четыре.

Тем не менее сине-бело-голубые должны были показать реакцию на поражение от дебютанта РПЛ, однако они ее с первых минут матча не показали. Гости больше владели мячом и создавали то, что можно назвать голевыми моментами. Форвард Константин Тюкавин, которого все лето «сватают» в «Зенит», поймал мяч после длинного выноса вратаря и ударил очень опасно — мяч просвистел выше перекладины. Потом еще мог забить головой Ярослав Гладышев. Но открыть счет москвичам не удалось.

Тогда это сделал «Зенит». Сначала на 26-й минуте бразильский защитник «Динамо» Давид Рикардо неаккуратно сыграл в своей штрафной, задев ногу Александра Соболева после передачи с фланга. Сам же пострадавший реализовал удар с 11-метровой отметки. Надо сказать, что пенальти был назначен после вмешательства видеоассистентов главного арбитра. Пока гости переживали пропущенный гол, зенитовцы забили второй. Причем он получился на загляденье красивым — началось все с перевода Романа Веги с фланга на фланг, потом Густаво Мантуан паснул Максиму Глушенкову, а тот выдал под удар Соболеву — форвард «Зенита» изящно перекинул вратаря «Динамо» Курбана Расулова, показав, что с техникой у него все в порядке, если нужно завершить атаку одним касанием.

Москвичей этот гол буквально «прибил». До перерыва они не создали ничего опасного у ворот «Зенита». Хозяева тоже не спешили форсировать события — при счете 2:0 им было комфортно ждать атак соперника и выбегать в контратаки. В оставшееся время первого тайма самым интересным был эпизод, когда технические работники «Газпром Арены» затягивали сетку ворот, которую порвал игрок «Динамо» после второго гола «Зенита».

Второй тайм начался атаками бело-голубых, как и ожидалось. Тот же Тюкавин имел хороший шанс поразить цель, но его удар отразил голкипер «Зенита» Денис Адамов. Позже Гладышев опасно пробил издали рядом со штангой. И вообще москвичи чаще гостили на половине поля петербуржцев. У хозяев в перерыве был заменен центральный защитник Нино, вместо которого на поле вышел колумбиец Кевин Андраде. Как и в первой половине игры, атакам гостей не хватало конкретики — точных передач и метких ударов. А вот Соболев на 65-й минуте едва снова не огорчил «Динамо», когда получил мяч от Глушенкова и чуть не завел его в ворота после столкновения защитника и вратаря «Динамо».

Концовка матча прошла по такому же сюжету: гости чаще владели мячом и атаковали, а «Зенит» забивал. Удары игроков «Динамо» отразил вратарь «Зенита» Адамов. А вот его визави Расулов допустил на 87-й минуте ошибку. Когда Глушенков исполнял штрафной с фланга, он отреагировал на движение атакующих игроков «Зенита», а надо было отбивать мяч — в итоге тот залетел по дуге в ворота. Благодаря этому голу Максим сохранил лидерство в споре бомбардиров РПЛ: на его счету пять мячей, у Соболева — четыре.

«Зенит» выиграл 3:0 и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, уступая три очка одержавшему четыре победы на старте «Краснодару». Следующий матч в чемпионате сине-бело-голубые проведут против «Спартака» 23 августа в Москве. Чуть раньше, 19 августа, их ждет дуэль в групповом турнире Кубка России против «Крыльев Советов» в Самаре.

Кирилл Легков