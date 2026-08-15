ФК «Краснодар» переиграл «Ахмат»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги на своем поле одержал победу над грозненским «Ахматом». Игра завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе «быков» на встречу с грозненцами было всего одно изменение по сравнению с матчем прошлого тура чемпионата против «Спартака»: с первых минут вышел Кевин Ленини. В первом тайме южане больше владели мячом, имели ряд возможностей для взятия ворот. Однако только незадолго до перерыва подопечные Мурада Мусаева смогли открыть счет благодаря точному удару Кристиана, для которого этот гол стал вторым в текущем сезоне.

После смены сторон соперники обменялись опаснейшими моментами: сначала полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, а затем вышедший на замену форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе пробили выше ворот из выгодных позиций. В оставшееся время зрители больше не увидели забитых мячей. В итоге — победа «Краснодара» со счетом 1:0.

После четырех игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с 12 очками. В следующем туре «быки» сыграют в Махачкале 23 августа с местным «Динамо». Будущий соперник идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев