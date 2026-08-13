Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Akmal’ и популярные стендап-комики

В выходные жителей и гостей Сочи ждут концерты известных эстрадных исполнителей, балетная постановка в «Сириусе», а также комедийные постановки и оперный арт-перформанс. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

14 августа в 20:00 в концертном зале Роза Холл состоится концерт Григория Лепса. В программе — песни из репертуара исполнителя, включая известные хиты и новые композиции, в сопровождении живого звука.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

15 августа в 20:00 на сцене Фестивального зала состоится концерт Филиппа Киркорова. В программе — сценография, спецэффекты и песни из репертуара артиста, включая «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру» и другие.

Стоимость билета — от 4500 руб. (6+)

Параллельно, а также 16 и 17 августа в Центре национальных культур им. Мазлумяна пройдут концерты певца Akmal’. Выступления состоятся в 20:00. В программе — песни из репертуара исполнителя, включая «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог» и дуэт с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай».

Стоимость билета — от 6500 руб. (6+)

По воскресеньям, начиная с 16 августа, в 20:00 в концертном зале «Курортный роман» пройдут концерты коллектива «Абитов джаз-бэнд». В программе — джазовые и другие композиции с участием приглашенных вокалистов и музыкантов: 16 августа — Нарине Саркисян, 23 августа — Константин Седовин, 30 августа — состав уточняется. Второе отделение каждого концерта отведено джем-сейшену.

Стоимость билета — от 990 руб. (6+)

Также в воскресенье в 20:00 в Зеленом театре состоится фестиваль современной рэп-музыки БПМ Фест / BPM Fest. В программе — выступления более десяти исполнителей, включая секретных гостей.

Стоимость билета — от 1899 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

14 августа в 19:00 в Культурном центре «Сириус» покажут балет Бориса Эйфмана «Роден, ее вечный идол». Постановка посвящена отношениям скульпторов Огюста Родена и Камиллы Клодель, их творческому союзу и трагическому расставанию. Продолжительность — 120 минут с одним антрактом.

Стоимость билета — от 3500 руб. (12+)

15 августа в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Опасная ночевка» постановки продюсерской компании «БиС». Это комедия о неуверенном в себе мужчине, который по пути на психологический ретрит оказывается на заброшенной станции вместе с незнакомцами. В ролях: Мария Кононова, Иван Паршин, Анна Лутцева, Евгений Воскресенский, Роман Грибков. Режиссер — Роман Камхен, продолжительность — 130 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

16 августа в 19:00 в Зимнем театре состоится оперный арт-перформанс «Эманация любви» режиссера Сергея Макеева. В основе постановки — симфония из музыки, света и философии чувств, где любовь представлена через четыре стихии: Землю, Воду, Огонь и Воздух. В спектакле задействованы солисты Мариинского театра, а визуальное и световое оформление создано с использованием искусственного интеллекта. Продолжительность — 90 минут без антракта.

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «Большая арка» режиссера Стефана Демустье. Картина рассказывает о датском архитекторе Йохане Отто фон Спреккельсене, который выиграл международный конкурс на строительство Большой арки в Париже, но столкнулся с бюрократией и политическими интригами. В ролях: Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан, Сванн Арло. Продолжительность фильма — 107 минут. Сеансы по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

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Куда сходить еще

До 16 августа у памятника «Якорь и пушка» проводятся стендап-экскурсии по Сочи. 14 августа начало в 15:00, 15 и 16 августа — в 16:00 и 19:00. В течение полутора часов участники в сопровождении комика-экскурсовода проходят по маршруту с радиогидами, знакомятся с историей города и достопримечательностями.

Стоимость билета — от 1390 руб. (18+)

15 августа в 12:00 пройдет выступление иллюзиониста Сергея Кораблева с шоу «Шапка чудес». В программе — фокусы и иллюзионные номера, включающие взаимодействие со зрителями.

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

В 18:00 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч между командами «Сочи» и «Волга». Для посещения карта болельщика не требуется.

Стоимость билета — от 200 руб. (0+)

В 20:00 в Зеленом театре состоится стендап-концерт Андрея Бебуришвили с программой «Удобный».

Стоимость билета — от 1500 руб. (18+)

Параллельно в 20:00 в Red Buffet состоится стендап-концерт Маргариты Родиной. В программе — монологи о повседневной жизни, работе, детях, возрасте и поиске баланса, в которых комик делится личным опытом. Сбор гостей начинается за час до начала мероприятия. Продолжительность — 90 минут.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

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