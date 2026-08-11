В Ставрополье реконструируют станцию водоподготовки для 60 тысяч жителей

В Ставропольском крае при поддержке Фонда национального благосостояния реконструируют станцию водоподготовки в селе Александрия Благодарненского округа — после модернизации стабильное водоснабжение получат почти 60 тысяч жителей 32 населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Местные очистные сооружения были возведены около полувека назад, за это время они значительно износились и перестали справляться с возросшей нагрузкой. Специалисты Крайводоканала восстанавливают один из двух фильтров, подлежащих модернизации, а также обновят насосное оборудование и сопутствующую инфраструктуру. После завершения работ производительность каждого фильтра составит 12 тысяч кубометров питьевой воды в сутки — вчетверо больше нынешнего показателя.

Стабильное и качественное водоснабжение получат почти 60 тысяч жителей 32 населённых пунктов Благодарненского и Туркменского округов, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Параллельно ведётся обновление водопроводных сетей. В 2024 году завершилось строительство более 10 км нового водовода от Александрии до промышленной зоны Благодарного. В текущем году капитально ремонтируют две 13-километровые нитки водопровода до села Бурлацкого.

По словам Владимирова, реализуемые проекты взаимосвязаны: «Они помогают улучшать качество жизни людей и развивать экономику Ставрополья». Дополнительные мощности, как ожидается, создадут условия для расширения производства в АПК края, появления новых рабочих мест и роста налоговых поступлений.

Тат Гаспарян