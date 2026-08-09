Резервисты ярославского отряда «БАРС» прошли обучение по противодействию БПЛА

Группа добровольцев отряда территориальной самообороны «БАРС» завершила двухнедельные сборы и готова к несению боевого дежурства в Ярославской области. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Прошедшие сборы резервисты усилят действующее подразделение, которое выполняет задачу по защите критически важных объектов и инфраструктуры региона от атак беспилотников. Отряд "БАРС" создан для обеспечения безопасности жителей и сохранности имущества. Каждый, кто готов встать на защиту региона, получит достойную поддержку»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он добавил, что резервисты отряда «БАРС» привлекаются только на специальные сборы, срок которых составляет от двух до шести месяцев в течение года. Задачи они будут выполнять исключительно на территории региона. Контракт заключается на три или пять лет при условии прохождения отбора и соответствия возрастным критериям: рядовые — до 52 лет, сержанты и прапорщики — аналогично, младшие офицеры — до 57 лет, старшие — до 62 лет.

Кандидат должен иметь годность к службе по категориям А, Б или В. Добровольцы получают ежемесячные выплаты от региона (50 – 100 тыс. руб.) и Минобороны России (20 – 25 тыс.), а также сохраняют средний заработок на основной работе. Вне сборов членам отряда выплачивается 12% от оклада по должности и званию ежемесячно.

«Все резервисты проходят полный цикл подготовки вне зависимости от наличия предыдущего опыта: для нас важно, чтобы каждый владел едиными стандартами действий, особенно в части безопасности при стрельбе в условиях городской среды»,— прокомментировал первый зампред областного правительства Денис Хохряков

Он отметил, что за время сборов резервисты восстанавливают навыки безопасного обращения с оружием, изучают тактику ведения боя в условиях городской застройки и оттачивают взаимодействие в составе групп. Обучение включает огневую подготовку, тактическую медицину и методы противодействия беспилотникам.

Для оформления документов для вступления в отряд необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в областной военкомат. Дополнительную информацию можно получить через единый номер *176.

Алла Чижова