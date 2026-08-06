Главные новости за 6 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года правоохранительные органы выявили 2323 преступления экономической направленности и 786 преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Ростовская область демонстрирует значительный рост экспортных поставок зерновых культур. За первые семь месяцев 2026 года объем экспортируемой продукции увеличился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В Ростовской области в январе-июне 2026 года ликвидировано 928 юридических лиц. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда закрылось 525 таких организаций, и на 25,4% — чем за первые шесть месяцев 2025 года (740). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

За семь месяцев 2026 года в Ростовской области было продано в два раза больше золотых и серебряных слитков, чем за прошлогодние январь-июль. Об этом сообщили в региональном филиале АО «Россельхозбанк» (РСХБ). Здесь добавили, что также с начала этого года дончане стали вдвое больше приобретать инвестиционных монет.

Массовое использование кондиционеров для охлаждения жилых помещений приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии в Ростове-на-Дону, что приводит к перегрузкам и отключениям электричества. Об этом заявили в администрации города.

В июле 2026 года наиболее заметное снижение цен на рынке жилья в РостовенаДону зафиксировано в сегменте бизнес-класса. Средняя цена за квадратный метр сократилась на 14 %, до 221,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Домостройдон.ру». Аналитики связывают такую динамику с особенностями структуры предложения. Существенное падение цен произошло в Кировском районе — с 477,6 до 399,6 тыс. руб. за «квадрат». В Ленинском районе изменения оказались минимальными — цена осталась на уровне 423 тыс. руб. Наиболее доступными районами для покупки жилья бизнескласса стали Пролетарский (202,4 тыс. руб.) и Октябрьский (200,5 тыс. руб.).

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области на миграционный учет поставлено 43 тыс. иностранных граждан — это на 18% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак на пресс-конференции.

В Ростовской области количество поступивших от иностранцев заявлений на получение российского гражданства снизилось почти на 22%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

В правительство Ростовской области направлено предложение увеличить стоимость трудового патента для мигрантов в регионе до 17 тыс. руб., сообщил журналистам замначальника ГУ МВД по региону по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

В июле 2026 года объем контейнерных перевозок на Северо-Кавказской железной дороге продолжил расти. Во всех видах сообщения магистраль перевезла 16 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ, TEU), что на 6,7% превышает показатель июля прошлого года. Со станций СКЖД за месяц отправили почти 80 тыс. т грузов в контейнерах, увеличив результат на 4,1%. Такие данные привела служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности в 2019–2025 годах», из которого следует, что Ростовская область заняла первое место среди всех субъектов, охваченных исследованием, по доле сельских жителей в структуре малоимущего населения. Согласно материалам ведомства, в 2024 году 98,1% граждан Ростовской области с доходами ниже прожиточного минимума проживали в селах, станицах, деревнях и поселках. На долю городских жителей в этой категории пришлось лишь 1,9%. Данные получены на основе выборочного наблюдения доходов населения.