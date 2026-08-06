Перегрузку энергосистемы Ростова связали с массовым использованием кондиционеров

Массовое использование кондиционеров для охлаждения жилых помещений приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии в Ростове-на-Дону, что приводит к перегрузкам и отключениям электричества. Об этом заявили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Жаркая погода может привести к увеличению общей нагрузки на электрические сети, особенно в городах в пиковые часы. Сети могут не справиться со сверхнагрузками и работать со сбоями», — отметили в муниципалитете.

В случае перебоев энергоснабжения на объектах электросетевого комплекса возможны нештатные ситуации, сопряженные с вынужденным простоем, предупредили в муниципалитете. Оперативные службы сетевых компаний незамедлительно приступают к аварийно-восстановительным работам.

Как правило, потребителей автоматически переводят на резервные линии электроснабжения. При отсутствии такой технической возможности средний срок устранения неполадок составляет 2–3 часа.

Если повреждения зафиксированы на трансформаторных подстанциях либо на подземных кабельных линиях, продолжительность восстановительных мероприятий варьируется в зависимости от сложности аварии и может достигать суток и более.

В администрации добавили, что специалисты сетевых организаций работают в усиленном режиме и поддерживают постоянную готовность к ликвидации технологических нарушений в энергосетях.

Наталья Белоштейн