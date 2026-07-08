Оплату проезда по геопозиции запустили в общественном транспорте Ессентуков

В Ессентуках в общественном транспорте запустили оплату проезда по геопозиции, сообщили в пресс-службе Сбера. Технологию разработала бизнес-группа Сбер2B при поддержке картографического сервиса 2ГИС, совместно с транспортным оператором «Социальные системы» и четырьмя компаниями-перевозчиками.



Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка

Фото: личный архив

«Жителям и гостям Ессентуков больше не нужно искать наличные или прикладывать карту к терминалу: оплата в приложении по геопозиции проходит по нажатию одной кнопки и с мгновенным формированием цифрового билета об оплате проезда. Это обеспечивает для водителей и пассажиров транспорта дополнительное удобство и экономию времени до 30% в часы пик», — рассказал Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.

Владимир Крутников, глава города-курорта Ессентуки отметил, что запуск в Ессентуках этой технологии был анонсирован в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между Сбером и Правительтством региона о сотрудничестве в комплексной цифровизации общественного транспорта. «Оплата по геопозции уже доступна в 64 транспортных средствах четырех перевозчиков города на маршрутах № 3, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 18, 21. Это повышает общую прозрачность платежей и экономическую выгоду для перевозчика, а городу даёт более точную аналитику. И что не менее важно — у пассажиров расширяется выбор комфортного именно ему способа оплаты», — сказал он.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Технология оплаты по геопозиции реализуется в рамках Стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года и проекта обеспечения бесшовного перемещения жителей городов и туристов по всей стране без необходимости предъявлять бумажные документы «Зеленый цифровой коридор пассажира». Она уже работает в десятках российских городов, в том числе на юге России: Новороссийске, Кисловодске, Нальчике и Ессентуках.

«Технология «Геопэй» Сбер2B не требует пополнения транспортных карт или физической инфраструктуры на транспорте — это особенно удобно для туристов, которые часто перемещаются между регионами, в том числе на курорты юга России», — прокомментировал Евгений Лящук, лидер направления Сбер2B Автоматизация.