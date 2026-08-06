МВД предложило увеличить стоимость трудового патента на Дону до 17 тыс. рублей

В правительство Ростовской области направлено предложение увеличить стоимость трудового патента для мигрантов в регионе до 17 тыс. руб., сообщил журналистам замначальника ГУ МВД по региону по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

С начала года в Ростовской области иностранцы получили 1,5 тыс. разрешений на работу (+9,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года) и порядка 10 тысяч патентов (-30%). «Эту цифру мы прогнозировали, потому что главным управлением выдвигались инициативы в адрес правительства региона, направленные на повышение авансового платежа патента. В прошлом году он стоил порядка 6,3 тыс. рублей, а в этом — чуть больше 10 тыс. рублей. Уже направлена аналогичная инициатива, повышающая стоимость патента до 17 тыс. руб.»,— отметил господин Марунчак.

Замначальника ГУ МВД также рассказал, что в первом полугодии 2026 года в Ростовской области на миграционный учет поставлено 43 тыс. иностранных граждан — это на 18% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Около 63% иностранцев приехали в регион работать. Основными сферами, в которых заняты мигранты, остаются строительство, сельское хозяйство и промышленность.

Кристина Федичкина