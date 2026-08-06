В Ростовской области количество зарегистрированных мигрантов сократилось на 18%

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области на миграционный учет поставлено 43 тыс. иностранных граждан — это на 18% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак на пресс-конференции.

«Порядка 63% иностранцев прибыли для осуществления трудовой деятельности. Основными факторами, привлекающими мигрантов в регион, остаются вакансии в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности»,— отметил господин Марунчак.

За указанный период иностранным гражданам оформлено свыше 1,5 тыс. разрешений на работу (+9,6%) и порядка 10 тыс. патентов (-30%).

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, количество заявлений от иностранцев на получение российского гражданства в Ростовской области снизилось почти на 22%. Это связано с тем, что гражданство стало получить сложнее из-за ужесточения законодательства и роста количества отказов, пояснил господин Марунчак.

Кристина Федичкина