На Дону выявили более 2,3 тыс. экономических и 786 коррупционных преступлений

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года правоохранительные органы выявили 2323 преступления экономической направленности и 786 преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отмечается в релизе, основное внимание подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции было сосредоточено на декриминализации экономики и социальной сферы региона. Из общего числа выявленных экономических преступлений 2009 относятся к категории тяжких и особо тяжких, еще 1540 совершены в крупном и особо крупном размерах.

По данным полиции, большую часть коррупционных преступлений также составили преступления в экономической сфере. Непосредственно сотрудниками органов внутренних дел выявлено 580 таких преступлений.

Особое внимание в первом полугодии уделялось борьбе со взяточничеством. По информации ГУ МВД, за шесть месяцев полицейские пресекли 320 фактов получения и дачи взяток.

В ведомстве отметили, что работа по противодействию экономической преступности и коррупции ведется во взаимодействии с прокуратурой, управлением ФСБ России по Ростовской области и региональным управлением Следственного комитета.

Валерий Климов