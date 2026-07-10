Ростовская АЭС: волгодонские школьники взяли призовые места на всероссийском конкурсе «Код Атома»

Волгодонск (город расположения Ростовской АЭС) в проекте представляли учащиеся лицея № 24 Якимов Вадим, Цук Михаил и Михеев Максим. Подготовила ребят педагог лицея № 24 Лариса Ефремова, а сопровождал команду молодой специалист Ростовской АЭС Владимир Анущенко.

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Программа интенсива включала три направления: «Роботы-амфибии», «Мехатронные системы. Электромеханика» и «Робототехника. Программирование систем управления». Итогом стали соревнования, где эксперты оценивали точность прохождения роботами трасс.

В личном зачёте по роботам-амфибиям третье место занял Михаил Цук. В командном зачёте по робототехнике и программированию волгодонская команда поднялась на вторую ступень пьедестала. А Максим Михеев стал победителем спецноминации «Рекорд трассы».

«В этом году главный вектор проекта — нейросети и искусственный интеллект. Но одно из заданий было как раз без цифровых технологий: спроектировать робота-амфибию, полагаясь только на собственную голову и руки. Ребята собирали конструкторы, способные передвигаться и по земле, и по воде. Они искренне переживали и радовались за своих «подопечных», и если роботу удавалось пройти траекторию — это был настоящий восторг», — поделилась педагог Лариса Ефремова.

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В рамках курса также прошел семинар-практикум с обсуждением возможностей для развития и самореализации школьников, лекции для педагогов и консультации по выполнению проектов домашнего задания.

«Мы целенаправленно поддерживаем техническое образование и профориентацию, и призовые места наших ребят на престижных конкурсах доказывают: в Волгодонске растёт поколение инженеров, способных решать задачи всероссийского уровня. Для Ростовской АЭС важно, чтобы молодёжь не только получала знания, но и видела перспективы будущей работы и жизни здесь, в атомных городах», — подчеркнула и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

Осенью участников ждёт второй онлайн-семестр по нейросетям и ИИ, а в ноябре — второй очный модуль и фестиваль «Код Атома» с защитой проектов.