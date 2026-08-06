Росстат: 98% бедных жителей Ростовской области живут в сельской местности

По данным Росстата, Ростовская область установила антирекорд среди российских регионов: 98,1% жителей, отнесенных к категории малоимущих, сосредоточены в сельской местности — при среднероссийском показателе в 59,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Федеральная служба государственной статистики опубликовала бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности в 2019–2025 годах», из которого следует, что Ростовская область заняла первое место среди всех субъектов, охваченных исследованием, по доле сельских жителей в структуре малоимущего населения.

Согласно материалам ведомства, в 2024 году 98,1% граждан Ростовской области с доходами ниже прожиточного минимума проживали в селах, станицах, деревнях и поселках. На долю городских жителей в этой категории пришлось лишь 1,9%. Данные получены на основе выборочного наблюдения доходов населения.

Для сравнения: в целом по стране сельские жители формируют 59,5% малоимущего населения. Среди соседних регионов Южного федерального округа наиболее близкие к донским показатели зафиксированы в Ставропольском крае — 89%, тогда как в Волгоградской области аналогичная цифра составила 77,1%, в Краснодарском крае — 77%.

Вместе с тем авторы бюллетеня подчеркивают: приведенные данные не следует интерпретировать как свидетельство того, что подавляющее большинство сельских жителей Ростовской области являются малоимущими. Речь идет исключительно о географическом распределении внутри той группы населения, которую Росстат уже отнес к бедным: почти вся она сконцентрирована именно в негородских территориях.

Схожая картина прослеживается и в разрезе семей: 94,9% домохозяйств, признанных малоимущими в регионе, расположены в сельской местности. Как правило, это многочисленные семьи — три и более человека. Среднедушевой доход в таких домохозяйствах не превышает 13,8 тыс. руб. в месяц.

Станислав Маслаков