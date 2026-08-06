Ростовская область увеличила экспорт зерна на 34,8%

Ростовская область демонстрирует значительный рост экспортных поставок зерновых культур. За первые семь месяцев 2026 года объем экспортируемой продукции увеличился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, с начала года регион отправил на экспорт 6,8 млн т зерновых культур и продуктов их переработки. В объем вошли пшеница, кукуруза, отруби и шроты. Значительная часть поставок — 3,1 млн т — была перевалена через порт «Кавказ» для дальнейшей транспортировки.

В управлении добавили, что ведомство не располагает полномочиями для анализа факторов, влияющих на динамику экспортных поставок подконтрольных товаров.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что, по данным обследования Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», зерно нового урожая демонстрирует высокое качество. Из обследованного объема к 3 классу отнесено 33,8% зерна (2,4 млн т), к 4 классу — 48% (3,5 млн т), 5 классу — 18,2% (1,3 млн т). Продукции, не соответствующей нормативам ГОСТ, не выявлено.

Наталья Белоштейн