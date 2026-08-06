На Дону число заявлений от иностранцев на гражданство снизилось на 22%

В Ростовской области количество поступивших от иностранцев заявлений на получение российского гражданства снизилось почти на 22%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Требования законодательства становятся жестче, качество проверочных мероприятий растет, растет количество отказов, поэтому и заявок становится меньше»,— пояснил господин Марунчак.

По данным регионального управления МВД, в первом квартале 2026 года количество оформленных мигрантами патентов сократилось на 25%, до 3,8 тыс. Снижение произошло на фоне изменений в регулировании и стоимости разрешений. При этом доходы областного бюджета от авансовых платежей увеличились на 16,3% и достигли 227,9 млн руб. против 195,9 млн руб. в аналогичном периоде 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году в регионе стали чаще возбуждать административные и уголовные дела против мигрантов. Правоохранительными органами за полгода зафиксировано 326 преступлений (за аналогичный период 2025 года было выявлено только 262). Чаще всего иностранцев привлекают к ответственности за незаконную миграцию.

Наталья Белоштейн, Кристина Федичкина